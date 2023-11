FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Haleon von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Haleon eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Haleon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,78 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 359,454 Haleon-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 173,62 GBP, da sich der Wert einer Haleon-Aktie am 07.11.2023 auf 3,27 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,36 Prozent vermehrt.

Der Haleon-Wert an der Börse wurde auf 29,80 Mrd. GBP beziffert. Am 18.07.2022 wurden Haleon-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Haleon-Anteils auf 3,33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at