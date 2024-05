FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,45 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 220,095 Lloyds Banking Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,19 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 29.04.2024 auf 0,52 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,19 Prozent.

Alle Lloyds Banking Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at