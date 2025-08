Freitagshandel in London: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0,70 Prozent leichter bei 9 068,58 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,679 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 132,81 Punkten, nach 9 132,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 132,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 027,94 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,567 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 01.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 785,33 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 01.05.2025, bei 8 496,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 283,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 9,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 190,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Pearson (+ 6,06 Prozent auf 11,38 GBP), Melrose Industries (+ 5,00 Prozent auf 5,38 GBP), Ocado Group (+ 4,69 Prozent auf 3,31 GBP), Unilever (+ 2,79 Prozent auf 45,31 GBP) und BAT (+ 2,25 Prozent auf 41,31 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Intertek (-6,68 Prozent auf 46,10 GBP), Weir Group (-6,15 Prozent auf 25,02 GBP), Rentokil Initial (-4,72 Prozent auf 3,62 GBP), Barclays (-3,95 Prozent auf 3,57 GBP) und NatWest Group (-2,92 Prozent auf 5,12 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 137 093 235 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,769 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die WPP 2012-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Taylor Wimpey-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at