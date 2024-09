FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das London Stock Exchange (LSE)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des London Stock Exchange (LSE)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 82,64 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 12,101 Anteile im Depot. Die gehaltenen London Stock Exchange (LSE)-Aktien wären am 06.09.2024 1 231,85 GBP wert, da der Schlussstand 101,80 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,18 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von London Stock Exchange (LSE) betrug jüngst 53,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at