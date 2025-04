FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat London Stock Exchange (LSE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11500 auf 12600 Pence angehoben. Das Umsatzpotenzial des Börsenbetreibers beruhe großteils auf wiederkehrenden Erlösen mit Preissetzungsmacht, schrieb Analyst Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er hält ein dauerhaftes Umsatzwachstum von mehr als 7 Prozent für möglich. Zudem habe bei der operativen Ergebnismarge (Ebitda) sowie bei der Barmitteilentwicklung im vergangenen Jahr endlich die Trendwende begonnen. Dazu sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 08:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





