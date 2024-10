FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie gebracht.

Die Pearson-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,16 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139,665 Pearson-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 424,58 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 04.10.2024 auf 10,20 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pearson bezifferte sich zuletzt auf 6,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at