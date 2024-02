FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Prudential-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.02.2023 wurde das Prudential-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Prudential-Papier bei 13,10 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,634 Prudential-Aktien. Die gehaltenen Prudential-Papiere wären am 15.02.2024 61,65 GBP wert, da der Schlussstand 8,08 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 38,35 Prozent vermindert.

Insgesamt war Prudential zuletzt 21,67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at