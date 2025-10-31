Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
31.10.2025 10:04:19
FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 31.10.2022 wurden Prudential-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Prudential-Papier an diesem Tag 8,11 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 123,335 Prudential-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2025 auf 10,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 310,43 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,04 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Prudential eine Börsenbewertung in Höhe von 27,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
