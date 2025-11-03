Entain Aktie
Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Handelsstart
Am Montag legt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,17 Prozent auf 9 733,64 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,795 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 717,26 Punkten, nach 9 717,25 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 745,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 717,26 Punkten erreichte.
FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 03.10.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 491,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 9 068,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bei 8 177,15 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 787,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern markiert.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Prudential (+ 1,94 Prozent auf 10,76 GBP), BAT (+ 1,92 Prozent auf 39,79 GBP), BP (+ 1,76 Prozent auf 4,50 GBP), Standard Chartered (+ 1,47 Prozent auf 15,82 GBP) und Sage (+ 1,35 Prozent auf 11,65 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-2,19 Prozent auf 2,14 GBP), Entain (-1,80 Prozent auf 7,78 GBP), Vodafone Group (-1,79 Prozent auf 0,90 GBP), Rio Tinto (-0,91 Prozent auf 54,36 GBP) und Croda International (-0,87 Prozent auf 28,62 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 5 650 662 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,079 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Mit 9,17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
