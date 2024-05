FTSE 100-Titel Schroders-Aktie: Was von Schroders an Dividende ausgezahlt wird

So viel Dividende trägt Schroders zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Schroders am 25.04.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,21 GBP vereinbart. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Schroders beträgt 348,50 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 2,08 Prozent an.

Schroders-Auszahlungsrendite

Zum London-Schluss ging das Schroders-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 3,47 GBP aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Schroders wird die Schroders-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Schroders-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Für das Jahr 2023 weist das Schroders-Wertpapier eine Dividendenrendite von 5,00 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,88 Prozent.

Schroders-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Schroders-Aktienkurs via London um 35,51 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 338,75 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Schroders

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,22 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 6,02 Prozent steigen.

Basisdaten von Schroders

Die Dividenden-Aktie Schroders gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 5,515 Mrd. GBP wert. Das Schroders-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 17,45. 2023 setzte Schroders 2,998 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,25 GBP.

Redaktion finanzen.at