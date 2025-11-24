Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in London am Montag.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 9 544,54 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,731 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 539,72 Punkten in den Montagshandel, nach 9 539,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 592,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 539,72 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.10.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 645,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, einen Wert von 9 321,40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 262,08 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,55 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 5,24 Prozent auf 24,10 GBP), Frasers Group (+ 2,94 Prozent auf 7,37 GBP), Sage (+ 2,77 Prozent auf 10,94 GBP), easyJet (+ 2,63 Prozent auf 4,76 GBP) und Pershing Square (+ 2,39 Prozent auf 48,00 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-5,26 Prozent auf 1,76 GBP), BAE Systems (-2,71 Prozent auf 16,67 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,32 Prozent auf 1,64 GBP), Schroders (-2,24 Prozent auf 3,71 GBP) und Marks Spencer (-2,01 Prozent auf 3,26 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 872 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 243,573 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 4,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

