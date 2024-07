FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die StJamess Place-Aktie Investoren gebracht.

Am 08.07.2023 wurde das StJamess Place-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10,69 GBP wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 93,589 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.07.2024 gerechnet (5,68 GBP), wäre das Investment nun 531,59 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,84 Prozent.

StJamess Place markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at