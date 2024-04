FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden BAE Systems-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen BAE Systems-Anteile an diesem Tag bei 4,96 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hat, hat nun 2 016,942 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.04.2024 26 845,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,31 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +168,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 40,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at