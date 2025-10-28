Bunzl Aktie

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

Bunzl-Investition 28.10.2025 10:03:43

FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bunzl-Investment verlieren können.

Am 28.10.2024 wurde die Bunzl-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 35,12 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Bunzl-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,474 Bunzl-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bunzl-Papiers auf 24,02 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 683,94 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,61 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bunzl belief sich zuletzt auf 7,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

