FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren eingefahren

Am 27.08.2014 wurde die Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola HBC-Anteile an diesem Tag bei 13,99 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investierten, hätten nun 71,480 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 947,11 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 23.08.2024 auf 27,24 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +94,71 Prozent.

Zuletzt verbuchte Coca-Cola HBC einen Börsenwert von 9,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at