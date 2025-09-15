Compass Group Aktie

Lohnende Compass Group-Anlage? 15.09.2025 10:04:18

FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Compass Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Compass Group-Anteile bei 10,08 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 99,206 Anteilen. Die gehaltenen Compass Group-Aktien wären am 12.09.2025 2 578,37 GBP wert, da der Schlussstand 25,99 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 157,84 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Compass Group einen Börsenwert von 44,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

