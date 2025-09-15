Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lohnende Compass Group-Anlage?
|
15.09.2025 10:04:18
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Compass Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Compass Group-Anteile bei 10,08 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 99,206 Anteilen. Die gehaltenen Compass Group-Aktien wären am 12.09.2025 2 578,37 GBP wert, da der Schlussstand 25,99 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 157,84 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Compass Group einen Börsenwert von 44,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.09.25
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
11.09.25
|Optimismus in London: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
11.09.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
11.09.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
08.09.25
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.09.25
|Handel in London: FTSE 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
02.09.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)