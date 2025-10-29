Frasers Group Aktie

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

Frasers Group-Investition 29.10.2025 10:04:44

FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Frasers Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Frasers Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Frasers Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,88 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 454,215 Frasers Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (7,46 GBP), wäre die Investition nun 10 848,45 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 10 848,45 GBP, was einer positiven Performance von 8,48 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Frasers Group belief sich zuletzt auf 3,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

