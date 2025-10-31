FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Rot

So performte der FTSE 100 am Freitag zum Handelsende.

Schlussendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 9 717,25 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,799 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 760,06 Punkte an der Kurstafel, nach 9 760,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 696,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 761,82 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,743 Prozent zu. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 350,43 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 9 132,81 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 110,10 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,64 Prozent nach oben. Bei 9 787,63 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Smith Nephew (+ 2,78 Prozent auf 14,05 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,08 Prozent auf 44,15 EUR), BT Group (+ 1,28 Prozent auf 1,86 GBP), Diageo (+ 0,98 Prozent auf 17,50 GBP) und Haleon (+ 0,94 Prozent auf 3,54 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil WPP 2012 (-4,96 Prozent auf 2,88 GBP), Frasers Group (-4,02 Prozent auf 7,29 GBP), Auto Trader Group (-3,51 Prozent auf 7,80 GBP), Burberry (-3,32 Prozent auf 12,38 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,30 Prozent auf 91,92 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 81 064 278 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 221,043 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,77 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,02 Prozent bei der WPP 2012-Aktie an.

Redaktion finanzen.at