FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes GSK-Investment eingefahren

Vor Jahren in GSK-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die GSK-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,83 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die GSK-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,802 GSK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2023 auf 13,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,63 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -33,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte GSK einen Börsenwert von 56,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at