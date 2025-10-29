Rightmove Aktie

Rightmove für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23

<
Rightmove-Anlage unter der Lupe 29.10.2025 10:04:44

FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rightmove von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rightmove-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Rightmove-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Rightmove-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,265 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,35 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Papiers am 28.10.2025 auf 6,85 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rightmove belief sich zuletzt auf 5,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

