Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Rightmove-Anlage unter der Lupe
|
29.10.2025 10:04:44
FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rightmove von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Rightmove-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Rightmove-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,265 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,35 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Papiers am 28.10.2025 auf 6,85 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,35 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rightmove belief sich zuletzt auf 5,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rightmove PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rightmove von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.25
|FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rightmove-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
15.10.25
|FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rightmove von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.10.25