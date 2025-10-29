Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Das machte das Börsenbarometer in London am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch verbuchte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,61 Prozent auf 9 756,14 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,773 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 696,77 Punkte an der Kurstafel, nach 9 696,74 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 696,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 787,63 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 299,84 Punkte taxiert. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2025, einen Stand von 9 136,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 219,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 18,11 Prozent aufwärts. Bei 9 787,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Next (+ 8,77 Prozent auf 145,80 GBP), GSK (+ 6,57 Prozent auf 17,52 GBP), Glencore (+ 5,63 Prozent auf 3,71 GBP), Fresnillo (+ 5,03 Prozent auf 22,56 GBP) und Beazley (+ 3,09 Prozent auf 9,34 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen RELX (-2,92 Prozent auf 33,96 GBP), Rightmove (-2,69 Prozent auf 6,66 GBP), Sage (-2,60 Prozent auf 11,44 GBP), Rentokil Initial (-2,55 Prozent auf 4,21 GBP) und Compass Group (-2,39 Prozent auf 25,36 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 101 558 473 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 218,650 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die WPP 2012-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at