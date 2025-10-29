Next Aktie
Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen
Am Mittwoch verbuchte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,61 Prozent auf 9 756,14 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,773 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 696,77 Punkte an der Kurstafel, nach 9 696,74 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 696,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 787,63 Zähler.
FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 299,84 Punkte taxiert. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2025, einen Stand von 9 136,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 219,61 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 18,11 Prozent aufwärts. Bei 9 787,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Next (+ 8,77 Prozent auf 145,80 GBP), GSK (+ 6,57 Prozent auf 17,52 GBP), Glencore (+ 5,63 Prozent auf 3,71 GBP), Fresnillo (+ 5,03 Prozent auf 22,56 GBP) und Beazley (+ 3,09 Prozent auf 9,34 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen RELX (-2,92 Prozent auf 33,96 GBP), Rightmove (-2,69 Prozent auf 6,66 GBP), Sage (-2,60 Prozent auf 11,44 GBP), Rentokil Initial (-2,55 Prozent auf 4,21 GBP) und Compass Group (-2,39 Prozent auf 25,36 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 101 558 473 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 218,650 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
Die WPP 2012-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
