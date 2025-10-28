Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Lukratives Smith Nephew-Investment?
|
28.10.2025 10:03:43
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 28.10.2022 wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Smith Nephew-Anteile bei 10,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Smith Nephew-Papier investiert hätte, befänden sich nun 984,737 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 554,90 GBP, da sich der Wert einer Smith Nephew-Aktie am 27.10.2025 auf 13,77 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 35,55 Prozent.
Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
