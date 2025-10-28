Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukratives Smith Nephew-Investment? 28.10.2025 10:03:43

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Smith Nephew-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 28.10.2022 wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Smith Nephew-Anteile bei 10,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Smith Nephew-Papier investiert hätte, befänden sich nun 984,737 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 554,90 GBP, da sich der Wert einer Smith Nephew-Aktie am 27.10.2025 auf 13,77 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 35,55 Prozent.

Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Smith & Nephew plcmehr Nachrichten

Analysen zu Smith & Nephew plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Smith & Nephew plc 15,51 0,78% Smith & Nephew plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen