FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Whitbread Anlegern eine Freude

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Whitbread-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Whitbread am 18.06.2024 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,97 GBP vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 31,08 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Whitbread beträgt 164,70 Mio. GBP. Damit wurde die Whitbread-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 38,29 Prozent erhöht.

Whitbread- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss ging der Whitbread-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 29,55 GBP aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf das Whitbread-Wertpapier erfolgt am 19.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Whitbread-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Die Dividendenrendite für 2024 beträgt 2,94 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,41 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Whitbread-Aktienkurs via London um 25,63 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -6,93 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Whitbread

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,99 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,35 Prozent ansteigen.

Grunddaten der Whitbread-Aktie

Whitbread ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 5,253 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Whitbread beträgt aktuell 20,52. 2024 setzte Whitbread 2,960 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 1,61 GBP.

Redaktion finanzen.at