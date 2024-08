FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor einem Jahr bedeutet

Am 05.08.2023 wurde das WPP 2012-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,18 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das WPP 2012-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 222,494 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.08.2024 8 740,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,15 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,59 Prozent abgenommen.

Alle WPP 2012-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

