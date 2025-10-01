FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Konstante Spitze
|
01.10.2025 11:30:44
FUCHS-Aktie dreht in Verlustzone: CEO Stefan Fuchs bleibt bis 2029 im Amt
Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag um weitere drei Jahre, wie das Unternehmen mitteilte. Der 57-jährige Manager steht bereits seit 2004 an der Spitze des Familienunternehmens FUCHS.
Im XETRA-Geschäft legten FUCHS-Aktien am Mittwoch zunächst zu, drehten dann aber und verlieren nun zwischenzeitlich 0,33 Prozent auf 30,35 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: FUCHS PETROLUB AG
