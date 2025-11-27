Quantum Aktie

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

27.11.2025 21:37:49

Für Ausbau der Drohnenproduktion: Rüstungs-Start-up Quantum erhält frisches Investorengeld

Neues Kapital für Drohnenhersteller Quantum Systems: Mit 180 weiteren Millionen will das Unternehmen aus München die Produktion ankurbeln. Im kommenden Jahr steht die Vorstellung eines Abfangsystems auf dem Plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
