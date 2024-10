Für glänzende Momente: Schwarzkopf GLISS Liquid Silk Glanz Booster

Lang anhaltend seidige Haare und brillantes Glanzfinish – dafür sorgt der neue Glanz Booster von Schwarzkopf GLISS. Das neue Treatment rundet die Schwarzkopf GLISS Liquid Silk Serie perfekt ab, indem es sofortige Ergebnisse bei minimalem Aufwand liefert. Ganz im Sinne des Schwarzkopf GLISS Pflegeversprechens ist der Liquid Silk Glanz Booster wie die gesamte Serie so formuliert, dass das Haar +100 % gestärkt wird.1 Für mühelose Glanzauftritte, egal, für welches Styling du dich entscheidest – For Every You. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.