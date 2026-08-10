Fuji Die: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fuji Die präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,18 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,05 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at