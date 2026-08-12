FUJICOPIAN legte Quartalsergebnis vor

FUJICOPIAN präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 755,33 JPY gegenüber 3,57 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat FUJICOPIAN 2,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at