FUJISHOJI legte Quartalsergebnis vor

FUJISHOJI veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

FUJISHOJI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 83,70 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 161,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat FUJISHOJI im vergangenen Quartal 6,02 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 63,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FUJISHOJI 16,64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at