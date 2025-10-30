FUJITSU Aktie

FUJITSU für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915946 / ISIN: US3595903044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 10:33:28

Fujitsu H1 Profit Rises

(RTTNews) - Fujitsu reported that its first half profit attributable to owners of the parent increased to 262.0 billion yen from 35.6 billion yen, last year. Earnings per share was 147.14 yen compared to 19.36 yen. Adjusted EPS was 49.36 yen compared to 26.32 yen. For the first-half ended September 30, 2025, revenue increased to 1.57 trillion yen from 1.55 trillion yen, last year.

For fiscal 2025, the company projects: basic earnings per share of 222.37 yen, and revenue of 3.45 trillion yen.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FUJITSU LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shsmehr Nachrichten