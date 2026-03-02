Full Circle Lithium legte Quartalsergebnis vor

Full Circle Lithium hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Full Circle Lithium im vergangenen Geschäftsjahr 0,97 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9600 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Full Circle Lithium 0,01 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at