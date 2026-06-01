Birkenstock Aktie
WKN DE: A3EXD1 / ISIN: JE00BS44BN30
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01.06.2026 14:19:08
Full Transcript: Birkenstock Holding Q2 2026 Earnings Call
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