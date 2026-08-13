Nomad Holdings Aktie
WKN DE: A112D1 / ISIN: VGG6564A1057
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13.08.2026 14:55:41
Full Transcript: Nomad Foods Q2 2026 Earnings Call
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Nachrichten zu Nomad Holdings Ltd
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12.08.26
|Ausblick: Nomad öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Nomad legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nomad Holdings Ltd
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