Fund Discloses Increased Mineralys Bet Amid 200% Stock Run as New Drug Application Nears
On November 14, New York City-based Suvretta Capital Management disclosed a buy of 387,641 shares of Mineralys Therapeutics (NASDAQ:MLYS) that contributed to an overall position increase of about $57.25 million.Suvretta Capital Management, a U.S.-based investment adviser, reported in a November 14 SEC filing that it increased its stake in Mineralys Therapeutics (NASDAQ:MLYS) during the third quarter. The fund acquired 387,641 additional shares, bringing total holdings to 2.13 million shares worth $80.85 million as of September 30. The fund reported 93 total positions for the quarter.This buy brings the fund’s MLYS stake to 2.07% of 13F AUM after the third-quarter increase.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool

