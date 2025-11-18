Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
18.11.2025 13:15:00
Fund managers are bullish. Bank of America warns of trouble ahead if the Fed doesn’t cut.
Bank of America’s fund management survey for November highlights clear and present danger: investors are the most overweight stocks they’ve been since February, portfolio cash levels of just 3.7% are generating a technical sell signal and that “positioning is a headwind, not tailwind for risk assets”.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of America Corp.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.25