G-III APPAREL GROUP LTD Bottom Line Drops In Q3

(RTTNews) - G-III APPAREL GROUP LTD (GIII) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $80.59 million, or $1.84 per share. This compares with $114.77 million, or $2.55 per share, last year.

Excluding items, G-III APPAREL GROUP LTD reported adjusted earnings of $83.41 million or $1.90 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 9.0% to $988.65 million from $1.086 billion last year.

G-III APPAREL GROUP LTD earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $80.59 Mln. vs. $114.77 Mln. last year. -EPS: $1.84 vs. $2.55 last year. -Revenue: $988.65 Mln vs. $1.086 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $2.80 - $2.90 Full year revenue guidance: $2.98 Bln