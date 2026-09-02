G-III Apparel Group LtdShs Aktie

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WKN: 890380 / ISIN: US36237H1014

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02.09.2026 14:09:24

G-III Apparel Group, Ltd. Q2 Income Rises

(RTTNews) - G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) released a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $20.21 million, or $0.46 per share. This compares with $10.94 million, or $0.25 per share, last year.

Excluding items, G-III Apparel Group, Ltd. reported adjusted earnings of $11.49 million or $0.26 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 9.6% to $554.09 million from $613.27 million last year.

G-III Apparel Group, Ltd. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $20.21 Mln. vs. $10.94 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.25 last year. -Revenue: $554.09 Mln vs. $613.27 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.35 To $ 1.45 Full year EPS guidance: $ 2.20 To $ 2.30

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G-III Apparel Group LtdShs 23,80 -10,53% G-III Apparel Group LtdShs

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