G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
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17.06.2026 09:07:20
G7: Leaders discuss economy, AI security risks
The third and final day of the summit will focus on economic growth and digital security. On a Ukraine-focused Tuesday, Trump said he had a "good" meeting with Zelenskyy. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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