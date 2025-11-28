Bayerische Motoren Werke Aktie

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

28.11.2025 13:34:30

Gale nimmt zum Auftakt der BMW Australian PGA Championship Maß und wird mit dem neuen BMW M5 Touring belohnt.

+++ Ass in der ersten Runde: Daniel Gale (AUS) gewinnt Hole-in-One-Fahrzeug BMW M5 Touring +++ „Das Baby gehört mir“ – Gale kündigt Traumschlag im Royal Queensland Golf Club bereits am Mittwoch an +++ Saison 2025/26 der DP World Tour startet bei der BMW PGA Australian Championship +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
