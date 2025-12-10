GAM Aktie
WKN DE: A0YBY7 / ISIN: US36143A1097
|
10.12.2025 09:24:02
GAM verstärkt Vertriebsteam in Deutschland mit Pictet-Duo
GAM hat in Deutschland zwei neue Kundenberater eingestellt. Beide werden institutionellen- & Wholesale-Kunden betreuen und kommen von Pictet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
