GameStop-Aktie springt an: Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Aktien im Wert von hunderten Millionen US-Dollar

• GameStop-Aktie zieht an der NYSE weiter an• Verkauf von 45 Millionen Aktien im Wert von rund 933,4 Millionen US-Dollar• Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke

Mitte Mai überraschte die Nachricht, dass Keith Gill, auch bekannt als Roaring Kitty, sich nach drei Jahren Funkstille wieder zurückmeldete. Der Investor hatte die Meme-Rally Anfang 2021 mit einer euphorischen Analyse der GameStop-Aktie im Reddit-Unterforum WallStreetBets ins Rollen gebracht. Nach dem Bekanntwerden der Rückkehr war die GameStop-Aktie zeitweise bis zu 271 Prozent in die Höhe geschossen bis auf 64,83 US-Dollar, kam dann aber wieder zurück.

Kapitalerhöhung durch Aktienverkauf

Am Freitag stieg die GameStop-Aktie an der NYSE nachbörslich dann wieder um 13,10 Prozent auf 21,49 US-Dollar. Wie sich der Kurs im offiziellen Handel entwickeln wird, wird sich aufgrund des Feiertags Memorial Day erst am Dienstag zeigen.

GameStop hatte vor dem Wochenende mitgeteilt, eine zuvor bekanntgegebene Kapitalerhöhung in Höhe von rund 933,4 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 45 Millionen Aktien abgeschlossen zu haben. Das hatte der Videospielehersteller am 17. Mai bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission als "At-the-Market"-Programm beantragt. Den Nettoerlös wolle GameStop für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Freitag nach Börsenschluss berichtete. Dazu zählten auch Akquisitionen und Investitionen, heißt es dort weiter.

