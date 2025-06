GameStop-Aktie nach Quartalszahlen im Sinkflug: Ausgabe von Wandelanleihen - weitere BTC-Käufe?

• GameStop mit gemischten Zahlen• Ausgabe von Wandelanleihen - weitere BTC-Käufe?• GameStop-Aktie unter Druck

Am Dienstagabend legte der Videospiele-Händler GameStop nachbörslich seine Kennzahlen für das erste Quartal 2025 vor. Diese fielen gemischt aus. Während der Gewinn je Aktie mit 0,09 US-Dollar höher als von Analysten erwartet ausfiel, enttäuschte der Umsatz von 750 Millionen US-Dollar die Vorabschätzungen von 881,8 Millionen US-Dollar. Die GameStop-Aktie fiel daraufhin am Mittwoch letztlich 5,41 Prozent auf 28,52 US-Dollar zurück.

Neue Wandelanleihen

Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, sei geplant 1,75 Milliarden US-Dollar an Wandelanleihen auszugeben. Das Angebot richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer und beinhaltet eine Option, die es Käufern innerhalb von zwei Wochen nach der Erstemission ermöglicht, weitere Anleihen im Wert von 250 Millionen US-Dollar zu erwerben. Die Fälligkeit der Anleihen beläuft sich auf Juni 2032, wenn sie nicht zuvor umgewandelt oder zurückgekauft werden.

Weitere Bitcoin-Käufe geplant?

Wie es in der Pressemitteilung heißt, würden die Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt, "einschließlich Investitionen in Übereinstimmung mit der Investitionspolitik von GameStop und potenziellen Übernahmen." Aus einer Pressemitteilung GameStops vom März 2025 geht hervor, dass diese Investmentstrategie ebenso das Erwerben von Bitcoin als Reserve-Asset beinhaltet. Schon damals hatte das Unternehmen Wandelanleihen ausgegeben, um zwischen dem 3. Mai und 10. Juni mit den Erlösen 4.710 BTC im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Dies lässt darauf schließen, dass auch die neuen Wandelanleihen dafür verwendet werden könnten, um weitere Bitcoin-Käufe zu tätigen, auch wenn es diesbezüglich bisher keine offizielle Bestätigung gibt.

So bewegt sich die GameStop-Aktie

Anleger schätzen die neue Schuldenaufnahme GameStops offenbar nicht: Die GameStop-Aktie verliert im NYSE-Handel zeitweise 19,44 Prozent auf 23,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at