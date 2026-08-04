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04.08.2026 12:16:29

Gartner, Inc. Announces Increase In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Gartner, Inc. (IT) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $275.5 million, or $4.14 per share. This compares with $240.8 million, or $3.11 per share, last year.

Excluding items, Gartner, Inc. reported adjusted earnings of $291 million or $4.37 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.6% to $1.676 billion from $1.686 billion last year.

Gartner, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $275.5 Mln. vs. $240.8 Mln. last year. -EPS: $4.14 vs. $3.11 last year. -Revenue: $1.676 Bln vs. $1.686 Bln last year.

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