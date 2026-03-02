Gch Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gch Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 CNY gegenüber 0,280 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gch Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 247,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 233,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,50 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 12,93 Prozent auf 987,73 Millionen CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 874,65 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,58 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,06 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at