GE Aerospace a Aktie
WKN DE: A40MS7 / ISIN: CA36968P1080
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21.04.2026 17:24:45
GE Aerospace Earnings Performance Overshadowed By Middle East Risk Warning
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|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|50 750,00
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|1,83
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