GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
10.12.2025 13:45:00
GE Vernova is riding the electrification wave, and the stock sees a record rally
GE Vernova’s stock soars into record territory after the electrification company boosts its long-term outlook for financial returns and plans to return more cash to shareholders.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
