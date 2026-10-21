General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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21.10.2026 10:50:00
GE Vernova's $176 Billion Backlog, Explained
Investors usually view GE Vernova's (NYSE: GEV) backlog as a precursor to future revenue growth, and that approach is entirely valid. However, there's more to this accumulation of unfulfilled customer orders that exceed the company's immediate production capacity than meets the eye.
There's also an underlying story of a significant improvement in the company's potential to generate long-term recurring revenue, notably from long-term service agreements (LTSA) attached to gas turbines and aftermarket parts/repair and software subscriptions in electrical equipment. In addition, there's a margin expansion and cash flow improvement story too.
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Nachrichten zu General Electric Co.
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20.10.26
|ROUNDUP: Triebwerksbauer GE erwartet 2026 noch mehr Gewinn (dpa-AFX)
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29.06.26
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Analysen zu General Electric Co.
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Aktien in diesem Artikel
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