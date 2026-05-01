Gemdale A präsentierte Quartalsergebnisse

Gemdale A hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,150 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 7,88 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 32,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 0,150 CNY sowie einem Umsatz von 7,88 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at