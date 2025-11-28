Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
28.11.2025 17:12:00
Gemini 3 Pro: Google reduziert kostenlose Nutzungslimits
Wegen hoher Nachfrage hat Google die kostenlosen Nutzungslimits für sein KI-Modell Gemini 3 Pro deutlich eingeschränkt. Auch der Bildgenerator ist betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
